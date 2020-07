Scudetto, la Juventus adesso trema. Ha il calendario più complicato di tutte

La Juventus, che al 62′ della gara con il Milan aveva lo scudetto in tasca, adesso dovrà affrontare Atalanta, Lazio e Roma. L’Inter ha tutti match abbordabili.

«Il campionato (in testa) non è morto, però non gode di buona salute. A scongiurare la dipartita è stato il voluttuoso Milan di “quelli che se andranno per lasciare il posto ad altri”. Certo, a sette giornate dalla fine, la Juventus ha sette punti di vantaggio sulla seconda, la Lazio. Sono tanti, però c’è lo scontro diretto e ci sono tempi e numeri per recuperare. A una doppia condizione: tutti devono sperare che la Juventus, d’ora in poi, sia sempre quella distratta e annoiata che ha subito quattro gol in 18 minuti dal Milan». Scrive così questa mattina il Corriere dello Sport in un suo approfondimento.

Juventus, calendario da horror per lo scudetto

La Juventus ha il calendario peggiore. Il primo match terribile sarà sabato con l’Atalanta. Una settimana dopo, Madama avrà la Lazio. Codice rosso incrociato, ma la gradazione potrebbe essere più o meno intensa a seconda dei punti di distacco. Vent’anni fa, sabato 1 aprile 2000, proprio l’incrocio di Torino, con il gol di testa di Simeone che diede la vittoria alla squadra di Eriksson, rimise lo scudetto in discussione portando la Lazio da meno 6 a meno 3. In più ai bianconeri toccherà vedersela anche con il terribile Sassuolo che sta macinando punti e grande gioco. L’Inter invece ha il calendario più facile di tutti. Ecco perché Conte, zitto zitto, spera nello scudetto senza dirlo apertamente.

