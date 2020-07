Champions League UFFICIALE: Juventus-Lione si giocherà il 7 agosto

La partita del ritorno degli ottavi di finale fra Juventus e Lione all’Allianz Stadium si giocherà venerdì 7 agosto alle ore 21.00

La partita del ritorno degli ottavi di Champions League che vedrà protagonisti i bianconeri nello stadio di casa (l’Allianz Stadium) sarà il 7 agosto alle ore 21.00. A confermare la data ci ha pensato la società bianconera con una nota ufficiale sui propri portali social. I bianconeri dovranno recuperare un risultato certamente non positivo dell’andata in Francia, uno 0-1 che dovrà essere necessariamente ribaltato. Qualora riuscissero a passare il turno, dopo i sorteggi di oggi, i bianconeri dovranno affrontare ai quarti di finale la vincente fra Manchester City e Real Madrid. Certamente una sfida non facile, ma la suggestione di poter -eventualmente – incontrare l’ex squadra di Cristiano Ronaldo e anche la finalista di Champions che nell’ultima finale disputata contro stravinse sui bianconeri, è un motivo in più per portare a casa la qualificazione ai quarti. Come detto stamane anche dal capitano Giorgio Chiellini ora l’obiettivo Champions è concreto, vincere lo scudetto e poi arrivare a Lisbona.

