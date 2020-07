La clamorosa notizia di mercato vedrebbe il Pipita coinvolto in un maxi scambio fra attaccanti con la Fiorentina. Higuain per Chiesa. I dettagli:

Gonzalo Higuain dopo il ritorno in bianconero ad inizio stagione e una precedente parentesi al Chelsea, dove ha vinto l’Europa League proprio insieme all’attuale allenatore bianconero Maurizio Sarri, potrebbe non riconfermarsi in bianconero. Nonostante il suo contratto sia valido ancora per una stagione, salvo sorprese, il Pipita è più probabile che venga ceduto a fine stagione. Sono tanti i nomi di mercato che circolano nei radar bianconeri ma la suggestione del giovane Federico Chiesa era già diventata realtà lo scorso anno. Profilo che piace molto al direttore sportivo Fabio Paratici.

Higuain alla Fiorentina, Calciomercato: c’è lo scambio con Chiesa

La notizia di mercato delle ultime ore, infatti, vedrebbe un clamoroso scenario: Juventus e Fiorentina al tavolo della trattativa per un maxi scambio fra Higuain e Chiesa. Il club viola non ha più parlato del possibile rinnovo dell’attaccante e pupillo della squadra, l’ipotesi cessione a fine stagione è maggiore della riconferma. Il patron Commisso però non fa sconti, infatti, per Federico Chiesa il prezzo già prefissato si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Naturalmente non lo stesso di Higuain che vale decisamente di meno, ecco che la società bianconera potrebbe, quindi, valutare ulteriori contropartite tecniche. Non è un mistero che la società viola sia interessata anche ad un altro calciatore bianconero, il giovane difensore argentino, ora in prestito al Genoa, Romero. Higuain alla Juventus percepisce un contratto davvero massiccio di 7,5 milioni a stagione, ecco che dunque i bianconeri potrebbero imbastire una maxi trattativa includendo più contropartite per arrivare al grande colpo Federico Chiesa, voluto fortemente dal direttore sportivo Fabio Paratici. Ora ci sarà da capire se però la Vecchia Signora vorrà riconfermare o meno il Pipita per un’altra stagione, ma da quando si deduce la volontà di addio è maggiore, soprattutto davanti ad occasioni importanti come questa. Juventus e Fiorentina pronti al clamoroso scambio.

