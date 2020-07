Juve, con l’Atalanta è un match point scudetto: vincere chiuderebbe virtualmente i giochi

Juventus-Atalanta, il big match dell’Allianz Stadium vale più di tre punti: un’eventuale vittoria della squadra di Maurizio Sarri proietterebbe i bianconeri ad un passo dalla vittoria del loro nono scudetto consecutivo.

La partita di domani sera tra la Juventus e l’Atalanta potrebbe dire molto sulla corsa scudetto delle due squadre. Dopo la vittoria dei bergamaschi sull’Atalanta, gli uomini di Gasperini si sono portati a 9 lunghezze dalla capolista, e un’eventuale successo all’Allianz Stadium assottiglierebbe ancora di più le distanze tra le due compagini. La Juve è chiamata ad una reazione d’orgoglio, per non compromettere i giochi scudetto: sfruttare il periodo no dell’Inter e della Lazio deve essere un imperativo per gli uomini di Sarri, che dopo la debacle di San Siro contro il Milan, sono attesi alla prova del nove con la squadra più in forma del campionato.

Juve-Atalanta, i bianconeri non possono più sbagliare

La sensazione è che alla partita di Sabato ( fischio d’inizio dalle 21.45) ci arrivi meglio l’Atalanta, tuttavia anche i lombardi nelle ultime due uscite hanno faticato più del dovuto per avere la meglio di Cagliari e Sampdoria. Un fattore determinante sarà sicuramente la condizione fisica, ancora di più se consideriamo che il fatto che tutte le squadre stanno disputando fin qui un vero e proprio tour de force, giocando di fatto ogni tre giorni. La Juve ha dalla sua una maggiore esperienza, e un’abitudine piuttosto consolidata a giocare partite di questo tenore, cosa che l’Atalanta in questi ultimi anni sta imparando a fare molto diligentemente. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per poter assistere ad un match spettacolare: speriamo che i 22 interpreti non deludano le attese.

