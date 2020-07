Gasperini è la nuova ombra di Sarri. La Juventus lo conosce bene e in futuro…

Stasera Gasperini cercherà di fare uno sgambetto al club che lo ha cresciuto. Sarri sa di essere in bilico alla Juventus che per il futuro non esclude nulla.

Maurizio Sarri rischia la panchina se non dovesse vincere lo scudetto e fare bene in Champions League. Del resto c’è sempre stato chi ha rimpianto Conte, adesso c’è chi lo fa con Allegri. Ma c’è una differenza abissale, enorme, tra le une e le altre. Inutile girarci attorno, l’esonero del tecnico bianconero è la scelta che a fine stagione avverrà con certezza qualora Maurizio perda il campionato o disputi una Coppa Campioni al di sotto delle aspettative. A dare questa spallata stasera potrebbe essere proprio uno che alla Juve c’è cresciuto: Gasperini.

LEGGI ANCHE >>> Milik, la concorrenza alla Juventus arriva da chi l’ha già battuta

Gasperini dalla Juventus alla… Juventus?

Negli ultimi mesi il nome di Gian Piero Gasperini è stato più volte accostato alla Juventus, per quello che sarebbe un suggestivo ritorno alla base. A riportare l’indiscrezione è il portale goal.com. Perché questo ritorno di fiamma? «Perchè il tecnico grugliaschese ha già vestito la maglia bianconera da giocatore ai tempi di Paolo Rossi – si legge -. Ha poi iniziato la sua avventura da allenatore alla guida delle formazioni giovanili di Madama: Esordienti, Giovanissimi, Allievi Nazionali e Primavera, tutte con un ottimo rendimento». Chiaramente no sono da scartare le ipotesi Zidane e Guardiola.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK