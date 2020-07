Juventus-Atalanta, Szczesny: “Siamo pronti per una battaglia”

Le parole di Szczesny ai microfoni di Dazn poco prima di Juventus-Atalanta: ecco quanto dichiarato dal portiere polacco

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara tra Juventus ed Atalanta, il portiere polacco dei bianconeri ha detto la sua in merito alla gara dell‘Allianz Stadium: “Ci aspetta una vera e propria battaglia. Affronteremo una squadra in forma, e non sarà assolutamente facile avere la meglio su di loro. Veniamo da una brutta sconfitta, ma credo che in quell’occasione si sia trattato più di un calo mentale che fisico. Ci sarà da battagliare per 95 minuti. Noi siamo pronti.”

