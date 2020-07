Ci ha pensato Cristiano Ronaldo a rimettere in carreggiata la Juventus nel match di questa sera contro l’Atalanta. Il portoghese ha infatti realizzato su calcio di rigore la rete dell’1-1.

Mai come in questo momento la formazione di Sarri si deve aggrappare al suo campione. Dopo un primo tempo in chiaroscuro e sotto di una rete, la Juve nella ripresa sembra essersi svegliata e sta cercando di portare a casa un risultato positivo.

Juventus, il magic moment di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dunque non vuole davvero saperne di fermarsi e sta continuando a macinare record su record. Per il calciatore portoghese è arrivato contro la formazione di Gianpiero Gasperini è il gol numero 31 in questa stagione. Un numero che conferma, semmai ce ne fosse bisogno, il suo infinito talento e la sua infinita fame di gol. In pochi possono vantare il suo rendimento e il suo incredibile score.

Dopo il gol segnato questa sera, si può dire che lo zampino di Ronaldo c’è stato finora in tutte e sei le partite di campionato che la Juventus ha giocato finora. Un giocatore dunque davvero imprescindibile per i bianconeri, che sperano che CR7 possa continuare a far sognare i suoi tifosi.

