Kane alla Juventus, calciomercato: la strategia di Paratici per l’inglese

Calciomercato Juventus, i tabloid inglesi parlano di un interesse concreto dei bianconeri per Kane: la richiesta del Tottenham è di 100 milioni di sterline, circa 111 milioni di euro. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris punterebbe a limitare l’esborso attraverso l’inserimento di contropartite gradite agli Spurs

Interessante scenario di mercato svelato dal “Sun”. Secondo quanto rivelato dal noto tabloid inglese, infatti, la Juve starebbe pensando ad Harry Kane in vista della successione di Gonzalo Higuain. Dal momento che l’attaccante argentino non rinnoverà il suo contratto in scadenza con i bianconeri, ecco che Paratici sta cominciando a scandagliare il mercato alla ricerca di una soluzione di livello che possa garantire goal e peso specifico all’attacco bianconero: ingredienti che in questa stagione in più di una circostanza sono mancati. La richiesta del Tottenham è importante: sempre secondo il The Sun, infatti, gli Spurs chiederebbero non meno di 100 milioni di sterline, circa 111 milioni di euro, per lasciar partire il proprio attaccante. Cifra importante, certo, che potrebbe essere però abbassata attraverso l’inserimento di contropartite gradite alla società inglese: si parla di Higuain, Bernardeschi o Rabiot.

