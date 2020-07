Juventus, in arrivo un nuovo dirigente: ecco l’annuncio

La Juventus ha annunciato che Stefano Bertola è il nuovo Cfo pro tempore bianconero: prenderà il posto di Marco Re. Ecco il comunicato apparso nella giornata odierna sul sito ufficiale bianconero.

Importante aggiornamento in casa Juventus. Come si legge sul sito bianconero, infatti, è stato recentemente annunciato un nuovo dirigente. Vediamo insieme le parole:

“Il rapporto professionale con il Dottor Marco Re, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari è cessato nella giornata di ieri; contestualmente, la Juventus Football Club S.P.A annuncia che ha nominato Chief Financial Officer, pro tempore, il Dott. Stefano Bertola, dirigente della società, in ragione della sua pluriennale esperienza in ambito finanziario.”

Ti potrebbe interessare anche–> Kane alla Juventus, calciomercato: ecco la strategia di Paratici per il dopo Higuain

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK