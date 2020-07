Juventus-Atalanta è terminata sul risultato di 2-2. Un pareggio acciuffato dai bianconeri grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Pari che ha consentito non solo di tenere a distanza la formazione di Gasperini, quanto di allungare al comando sulla Lazio, finita ko pure contro il Sassuolo.

Insomma una serata quasi perfetta per Dybala e compagni, se non fosse il fatto che l’Atalanta ha tenuto in mano il gioco per gran parte della partita e la Juventus, specie nel primo tempo, è sembrata davvero in difficoltà. Ad ogni modo alla fine conta il risultato e questo ci dice di una Juve che ha fatto decisamente un passo avanti verso lo scudetto. Anche se ci sono ancora sei giornate da disputare e tanti punti in palio.

Juventus, la soddisfazione di Pjanic

Non è stato nell’elenco dei titolari della Juve che è scesa in campo contro l’Atalanta e a fine stagione sa che cambierà casacca, passando al Barcellona. Ma Miralem Pjanic questo scudetto vuole vincerlo a tutti i costi e il bosniaco ha espresso la sua soddisfazione sui social.

“Sapevamo che sarebbe stata dura ma questa sera è un punto in avanti verso il nostro obiettivo” la sua analisi su Twitter.

Sapevamo che sarebbe stata dura ma questa sera è un punto in avanti verso il nostro obiettivo.#JuveAtalanta #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/DcIXKVyMR6 — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) July 11, 2020

