La Juventus si sta proiettando alla sfida di mercoledì contro il Sassuolo. Pesano però le assenze in allenamento fra cui Cristiano Ronaldo

La Juventus dopo il pareggio contro l’Atalanta ha una classifica davvero sorridente con un +8 sugli avversari, specialmente dalla Lazio seconda in classifica. La partita di mercoledì contro il Sassuolo potrebbe essere, davvero, importante per i bianconeri che nel caso di vittoria darebbero un bel segnale per la super sfida scudetto proprio contro la Lazio. Sbagliare quindi risulta impossibile e la vittoria l’unica cosa che conta per la corsa al titolo. Ma oggi nell’allenamento spiccano esclusioni eccellenti, fra cui Cristiano Ronaldo.

Juventus, niente allenamento per Cristiano Ronaldo

La squadra di Sarri, infatti, ha iniziato oggi la settimana degli allenamenti con una seduta mattutina che però ha visto clamorose assenze: come si legge anche nel post scritto dal club, infatti, c’è stato un recupero per chi è sceso in campo contro l’Atalanta.

Giorno di riposo per tanti big bianconeri: Ronaldo, Bentancur, Daniolo, Bernardeschi, Matuidi e Cuadrado hanno usufruito del giorno di riposo dopo la sfida contro l’Atalanta. Allenamento personalizzato invece per Bonucci, De Ligt e Rabiot.

Mercoledì sera la squadra bianconera affronterà il Sassuolo nella super sfida alle 21.45, match che sarà di vitale importanza per arrivare più tranquilli alla super sfida contro la Lazio, che molto probabilmente sarà la partita cruciale del campionato.

