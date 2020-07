Calciomercato Juventus, Chiesa scaricato dai tifosi viola

Uno degli obiettivi del Calciomercato Juventus, Federico Chiesa, non sembra vivere il suo miglior momento con la Fiorentina. E lo testimonia l’ultimo gesto, forse uno sfogo, fatto dopo un sofferto pareggio ottenuto dalla sua squadra, ancora in lotta per evitare la zona retrocessione.

Il calciatore probabilmente ha voluto far capire che la sua attenzione al momento è rivolta esclusivamente al campo e alla maglia viola e non ai tanti rumors di calciomercato che lo riguardano ormai da diversi mesi. Il gesto è stato comunque criticato dai tifosi viola, come riporta anche Violanews. Il suo addio è più vicino?

Calciomercato Juventus, Chiesa lascia i viola in estate?

Tuttosport sottolinea il momento poco positivo del figlio d’arte, che Iachini ha mandato in panchina in due delle ultime tre partite. Tuttavia è stato proprio Chiesa a togliere le castagne dal fuoco al suo tecnico e alla sua squadra servendo l’assist che Cutrone ha trasformato al 96′ nel prezioso pareggio casalingo contro il Verona.

Subito dopo la rete Chiesa si è portato il dito verso il naso, come se avesse voluto zittire qualcuno. Il quotidiano sportivo si chiede chi sia il destinatario del gesto del calciatore. Escludendo sia i tifosi viola che il tecnico Iachini, che del resto lo ha mandato in panchina perché preferisce avere un calciatore fresco e scattante nella fase finale dei match.

Il suo futuro in viola è sempre in bilico. Sono tanti club italiani ed europei a tenere d’occhio la situazione, tra cui la Juventus, ma la Fiorentina ovviamente non è intenzionata a fare alcuno sconto per cedere il suo gioiello.

