Calciomercato Juventus, Nicolussi Caviglia jolly per gli assi del Sassuolo

La Juventus sempre attenta nel mercato dei giovani avrebbe già delle contropartite tecniche da utilizzare per obiettivi di mercato in arrivo dal Sassuolo

La Juventus ha ormai proiettato una campagna acquisti sempre più propensa al futuro, con obiettivi su ogni settore del campo sempre più giovani. Fra i tanti profili sondati, spicca anche il nome di Manuel Locatelli del Sassuolo. Il pupillo di De Zerbi è entrato nel mirino della Vecchia Signora che sarebbe disposta a trattare offrendo una contropartita tecnica, il giovane Nicolussi Caviglia attualmente in prestito al Perugia.

I bianconeri, infatti, metterebbero sul piatto delle trattative il giovane Hans Nicolussi Caviglia di soli 20 anni, il giocatore è attualmente in prestito al Perugia. Ma la Vecchia Signora non si fermerebbero solo a Locatelli. C’è sempre forte interesse anche per un altro giocatore del Sassuolo, Jeremie Boga.

Boga è attualmente uno dei volti di spicco nella Serie A. L’attaccante ivoriano era stato precedentemente acquistato dal Chelsea per 5,5 milioni con l’ipotesi recompera a favore dei blues per 8 milioni. Il Sassuolo però è riuscito a chiudere l’accordo, togliendo, dunque, la recompera e assicurandosi le prestazioni del giocatore, ma l’idea però potrebbe essere veicolata al mercato. Su Boga ci sono diversi club italiani, ma su tutti spicca proprio la Juventus. Il classe ’97 infatti potrebbe essere un rinforzo ideale per la squadra allenata Maurizio Sarri e un profilo che potrebbe tranquillamente adattarsi allo stile imposto dal mister, improntato sui fraseggi e sulla dinamicità.

