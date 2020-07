La Roma ha fissato il prezzo per Dzeko, i bianconeri possono affondare ma per il sostituto la squadra della capitale avrebbe già scelto Milik

La Juventus ha bisogno di un nuovo attaccante per la prossima stagione, sappiamo come negli obiettivi di Paratici e società il profilo di Milik sia in polpe anche per un volere stesso dell’allenatore Maurizio Sarri , ma negli ultimi giorni le quotazioni del bomber della capitale salgono e anche lui, potrebbe, essere la valida e reale alternativa a Milik per la campagna acquisti. Edin Dzeko è l’attaccante perfetto che in questo momento manca nella rosa di Maurizio Sarri, il cosiddetto ariete pronto ad incornare durante i cross e che smarca gli esterni, essendo principalmente una punta di “peso” capace di farsi trovare pronto durante la manovra offensiva. Un attaccante ideale che già da tempo vantava la stima del direttore sportivo Fabio Paratici che ha sempre fiutato la possibilità di portarlo in bianconero, qualora appunto, la Roma aprisse alla trattativa. Ora la società della Capitale ha fissato il prezzo per l’attaccante, 15 milioni e come sostituto avrebbero proprio il grande obiettivo della Juventus: Milik.

Dzeko alla Juventus, Calciomercato: Lo sgarbo della Roma per il sostituto

La Roma infatti avrebbe proprio come obiettivo per rimpiazzare Dzeko, l’attaccante polacco del Napoli, Milik. L’ex Ajax è destinato a partire senza il rinnovo di contratto e sarebbe valutato intorno ai 50 milioni di euro. La Roma per arrivare a Milik sarebbe disposta ad utilizzare Under come contropartita tecnica per ammortizzare il prezzo del cartellino richiesto dai partenopei. Come sappiamo il giocatore è un grande obiettivo di mercato della Juventus, specialmente dell’allenatore Maurizio Sarri che lo aveva già allenato al Napoli e che farebbe di tutto pur di riaverlo anche in bianconero. Ma stando alle ultime indiscrezioni di mercato, riportate anche su Calciomercato.it, la Roma avrebbe messo nel mirino per il dopo Dzeko, proprio il primo obiettivo in attacco dei bianconeri. Nonostante la Juventus rimanga in polpe per l’acquisto dell’attaccante, l’ipotesi di un futuro a Roma non sarebbe da escludersi del tutto.

