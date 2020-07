Mario Mandzukic potrebbe prendersi la sua rivincita dopo l’addio alla Juve e sposare la causa nerazzurra, è seguito anche da Benevento e Fiorentina.

Dopo il burrascoso addio dalla Juventus Mario Mandzukic potrebbe prendersi la sua rivincita ritornando in Serie A. Il giocatore è seguito da diversi club, negli scorsi mesi abbiamo visto realtà come il Benevento neopromossa e la Fiorentina si siano mossi per il giocatore, ma nei nuovi sondaggi l’ipotesi avrebbe del clamoroso. Infatti Antonio Conte, nel caso non riuscisse a chiudere per l’obiettivo della Roma Edin Dzeko virerebbe sul croato. La clamorosa indiscrezione vedrebbe infatti i nerazzurri interessati all’attaccante croato ex Juventus.

L’ex Juventus all’Inter? Calciomercato: c’è voglia di rivincita

L’idolo dei tifosi bianconeri potrebbe infatti assecondare le richieste di Antonio Conte alla ricerca di un nuovo attaccante, qualora appunto non riuscissero ad arrivare all’obiettivo Dzeko, come sappiamo anche nel mirino dei bianconeri. Mario infatti potrebbe essere la reale alternativa anche per i due attaccanti titolari ora in rosa nerazzurra. Purtroppo l’addio di Mandzukic alla Juventus non fu dei migliori, il croato fu messo fuori rosa in accordo con la società. In nerazzurro l’attaccante troverebbe la sua personale vendetta così da ritornare ufficialmente nel campionato che l’ha visto protagonista fino ad una stagione fa. Ovviamente c’è sempre forte l’interesse della Fiorentina e non da escludere il Benevento.

