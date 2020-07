Paratici in bilico, la Juventus fa trapelare che a fine stagione…

La Juventus sta attraversando un profondo rinnovamento societario dopo l’addio di Marco Rè. Il club fa sapere però che Paratici non è in discussione.

«Non è attesa una rivoluzione in casa Juventus ma un assestamento organizzativo e una completa conversione digitale che riguarderàla componente “aziendale”. E’ quella meno mediatica che fa muovere uno staff di oltre 500 persone. Alla Continassa sale alla ribalta Stefano Bertola, nominato in via temporanea Cfo (Chief financial officer) per sostituire Marco Re. Lui sembra destinato a rivestire anche a medio termine un ruolo di responsabilità nell’area dei servizi della Juventus». La Gazzetta dello Sport spiega così le manovre interne in seno al club bianconero. Da più parti, però, si evidenzia come ad essere finito nell’occhio del ciclone ci sia anche Fabio Paratici.

Paratici non è a rischio addio

Andrea Agnelli non è tipo da rilasciare dichiarazioni un giorno sì e l’altro pure. La Juventus, però, fornisce delle indicazioni di massima. La rosea, evidentemente, le ha captate. «Altri cambiamenti sono all’orizzonte nella Juventus ma non nella sfera sportiva. Fabio Paratici resta saldo a capo dell’area sport e continuerà a riferire direttamente ad Agnelli. Dalla nomina ufficiale di novembre 2018 e ancora prima, dall’addio a Beppe Marotta annunciato a fine settembre 2018, ha allargato la sua sfera di competenza che va molto oltre il calciomercato. Esclusa quindi, almeno in questa fase, la nomina di un direttore generale».

