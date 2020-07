La Juventus non è riuscita ad andare oltre il pareggio sul campo del Sassuolo. Un rocambolesco 3-3 che consente comunque ai bianconeri di rimanere al comando della classifica con un buon margine sulle avversarie. Il campionato però è tutt’altro che chiuso quando mancano da giocare ancora cinque partite.

Al momento Ronaldo e compagni hanno 7 punti di vantaggio sull’Atalanta e 8 sulla Lazio, ma non bisogna dimenticare l’Inter. Oggi è a -9 dalla Juventus, ma potrebbe portarsi a -6 nel caso in cui giovedì vincerà il suo match contro la Spal.

La formazione di Sarri anche contro il Sassuolo non ha fatto certo vedere il meglio di sé. Preoccupano i tanti gol incassati e i limiti di una squadra che pare essere in affanno anche sul piano atletico. Il migliore in campo è stato Szczesny e questa non può che essere una notizia non positiva per i tifosi bianconeri.



Juventus, un rendimento che fa preoccupare i tifosi

I dati Opta confermano che solo parlando del primo tempo la Juventus ha concesso addirittura per 16 volte il tiro agli avversari. Un dato che la dice davvero tutta sul rendimento della formazione bianconera.

16 – La Juventus ha concesso 16 conclusioni nel primo tempo contro il Sassuolo: i bianconeri non hanno mai fatto peggio in una prima frazione in Serie A dal 2004/05. Assedio. #SassuoloJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 15, 2020





La Juventus ora è attesa dal big match contro la Lazio in programma il prossimo 20 luglio. Non ci sarà Bernardeschi squalificato, ma non sarà questo il problema maggiore per Sarri. Che deve ritrovare al più presto una squadra che sembra essersi smarrita.

