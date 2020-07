Juventus: (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

All: Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1, da confermare): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

All: De Zerbi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Boga e Locatelli alla Juventus? L’ad del Sassuolo: «Io vorrei Chiellini…»

Sassuolo-Juventus le formazioni UFFICIALI: le scelte di Sarri

Fra i convocati di mister Sarri per la partita di stasera nel match contro il Sassuolo alle 21,45, l’allenatore toscano non ha escluso le sorprese. Infatti fra i titolari del match spicca il nome di Giorgio Chiellini che giocherà in difesa al fianco di De Ligt per sostituire l’infortunato Bonucci con un problema al piede rimediato nella scorsa partita contro l’Atalanta.

De Ligt, invece, continua ad essere il vero capolavoro della difesa il giovanissimo olandese sta avendo un rendimento eccellente ed è diventato già uno dei più forti calciatori della rosa bianconera e il titolare inamovibile della rosa di Sarri.

Un altro dato positivo è il ritrovo della titolarità di Bernardeschi che sembra aver convinto il mister sul suo attuale stato di forma. Torna anche Alex Sandro sulla fascia e nuovamente Danilo per la copertura difensiva. E, a centrocampo, si ripresenta Pjanic, nonostante la cessione a Barcellona a fine stagione nel maxi scambio con Arthur.

Lo stesso Sarri in conferenza stampa, settimane fa diceva che per i prossimi mesi in cui Pjanic resterà alla Juventus darà, comunque, il 101% delle forze garantendo la qualità a cui ci ha sempre abituato e negli ultimi match sembra aver avuto ragione. Rabiot parte di nuovo da titolare dopo le buone prestazioni degli ultimi match, dove ha anche siglato un bellissimo gol contro il Milan, che sia la volta buona che il centrocampista francese abbia, realmente, convinto il mister? Ormai pare proprio di sì. L’ormai titolarissimo Bentancur è diventato a tutti gli effetti il centrocampista del presente e del futuro della Juventus. In attacco insieme a Dybala ci sarà anche, ovviamente, il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Kroos alla Juventus, quel tweet che fa sobbalzare i tifosi bianconeri