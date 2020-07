Sassuolo-Juventus, tifosi preoccupati dopo il primo tempo

La Juventus è in vantaggio per 2-1 dopo il primo tempo nella trasferta sul campo del Sassuolo. Ma i tifosi sui social sono preoccupati.

Una volta in doppio vantaggio però la squadra di Sarri ha dovuto fare i conti con l’intraprendenza del Sassuolo. Che è andato vicino più volte al gol dell’1-2 e poi l’ha trovato con Djuricic. In questa occasione niente ha potuto Szczesny.



Juventus, tifosi preoccupati sui social

I commenti dei tifosi della Juve su Twitter alla fine del primo tempo lasciano intravedere un po’ di preoccupazione in vista della ripresa. Mariano ad esempio scrive: “Ci farebbero tremare anche i ragazzini dell’oratorio. Squadra lunga, stanca e che si affida solo all’invenzione dei singoli giocatori. Sembra di avere 11 giicatori che non hanno mai giocato insiemme, che si sono conosciuti solo questa mattina “.

Ci farebbero tremare anche i ragazzini dell'oratorio. Squadra lunga, stanca e che si affida solo all'invenzione dei singoli giocatori. Sembra di avere 11 giicatori che non hanno mai giocato insiemme, che si sono conosciuti solo questa mattina #SassuoloJuventus — Mariano ⚪⚫ (@Mariano_tweet) July 15, 2020

Milena sottolinea come “Comunque chi pensava di passeggiare contro il Sassuolo di questo periodo non ha capito nulla”. Riccardo invece scrive “#SassuoloJuventus quando dopo 13 minuti stai vincendo 2-0 e non gli fai vedere palla hai l’obbligo di chiuderla in 45 minuti.. Noi invece prendiamo gol e ci complichiamo la serata“. Anche Gio43 pare essere deluso dalla prestazione della squadra di Sarri. “Anche stasera becchiamo lezione di calcio purtroppo paghiamo tanti anni di allegri. Bisogna che prendono i giocatori adatti al gioco di sarri” ha scritto su Twitter. E come questi tanti altri tweet che hanno evidenziato come ci sia il timore che la Juventus venga agguantata nella ripresa.

