Calciomercato Juventus, addio Higuain: il Real Madrid piomba sull’argentino

Higuain via dalla Juventus, calciomercato: l’attaccante sarebbe stato proposto assieme ad Aguero al Real Madrid. Ecco il possibile scenario sul futuro del Pipita

Il futuro di Gonzalo Higuain sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. Nonostante il goal di ieri sera contro il Sassuolo, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe intenzionata a non rinnovare il contratto al forte attaccante argentino, che a fine stagione potrebbe clamorosamente trovarsi libero. Tante le voci che si rincorrono in queste ore sulla prossima destinazione del Pipita: Don Balon, in particolare, paventa l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Real Madrid, club dal quale il Napoli lo prelevò per circa 45 milioni di euro. Higuain, infatti, sarebbe stato offerto assieme ad Aguero alle Merengues, che come punta centrale in questa stagione si sono affidati unicamente a Karim Benzema.

Higuain al Real, Calciomercato Juventus: possibile un clamoroso ritorno?

Al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione di mercato: una vera e propria trattativa non è stata ancora imbastita. E non è detto che ciò non possa avvenire nel corso delle prossime settimane. Il curriculum di Higuain parla chiaro, e la sua voglia di mettersi nuovamente in gioco potrebbe rivelarsi alla lunga un fattore da tenere assolutamente in considerazione. La Juve, intanto, sta già pensando al suo sostituto: come vi abbiamo raccontato in più di una circostanza, Paratici avrebbe stilato una lista comprendente Milik, Icardi ed Aubameyang. Si prospetta una sessione di calciomercato assolutamente entusiasmante.

