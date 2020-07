Mandzukic ritorna in Serie A, calciomercato Juventus: l’attaccante croato è entrato nel mirino della Fiorentina, alla ricerca di un profilo internazionale d’esperienza e di fisicità in attacco. Rocco Commisso sarebbe pronto a mettere sul piatto un biennale a 3 milioni di euro

Mario Mandzukic potrebbe clamorosamente ritornare in Serie A. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, l’attaccante croato, che ha recentemente rescisso il contratto che lo legava all’Al Duhail, sarebbe entrato nelle mire della Fiorentina. La dirigenza viola, infatti, ha assoluto bisogno di un ariete d’aria di rigore, capace di far salire la squadra con la propria fisicità, e Mandzukic sarebbe stato individuato come il partner perfetto di Franck Ribery. I contatti tra le parti sarebbero proficui: secondo quanto riportato da Tmw, la società gigliata avrebbe messo sul piatto un biennale a 3 milioni di euro a stagione. La sensazione è che l’affare possa decollare da un momento all’altro, anche perchè Mandzukic è attualmente svincolato: la voglia di rimettersi in gioco in un campionato probante come quello italiano potrebbe alla lunga giocare un ruolo assolutamente importante. La patria di Dante chiama, staremo a vedere quale sarà la risposta di “Mr no good”.

