Gli ultimi risultati della Juventus hanno riportato sulla graticola il tecnico Maurizio Sarri. La squadra bianconera non sta incantando, tutt’altro, e cresce la preoccupazione dei tifosi per questo finale di campionato.

Al momento la Juve è al comando della classifica, ma non sembra avere lo smalto dei momenti migliori. Anzi, tutt’altro. Ha conquistato solo due pareggi nelle ultime tre gare e sta subendo un numero altissimo di gol. La panchina insomma è tornata a traballare e per questo motivo sono tanti i rumors sui possibili sostituti dell’allenatore toscano in futuro.



Juventus, c’è anche Pochettino tra i papabili per la panchina

In Inghilterra il Telegraph non ha dubbi e indica Mauricio Pochettino come uno dei possibili sostituti di Sarri come allenatore della Juventus. E i bianconeri non sarebbero i soli ad essere interessati all’ex difensore, visto che pure Inter e Milan sarebbero sulle sue tracce.

Pochettino è al momento in attesa di una nuova sfida sportiva dopo essere stato esonerato dal Tottenham. Dopo aver ottenuto negli anni passati ottimi risultati sulla panchina degli Spurs, in questa stagione non è riuscito a ripetersi e per questo motivo la società l’ha sostituito con Mourinho.

Questo non toglie comunque valore ad un allenatore che ha saputo essere protagonista non solo in Inghilterra ma anche in Europa.

