Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo. Partono in tre

Il calciomercato Juventus non potrà che iniziare da una vera e propria rivoluzione a centrocampo. Sono tre i sicuri partenti che lasceranno il club.

Il calciomercato Juventus sta per entrare nel vivo, se non altro perché Maurizio Sarri ha chiesto una rivoluzione a centrocampo. Una rivoluzione che interesserà diversi uomini della “vecchia gestione”. Gli anni sono passati per tutti ed elementi che hanno fatto le fortune di Allegri sono ormai arrivati al capolinea con i bianconeri. Il tecnico di Figline conserverà il timone dello spogliatoio in caso di scudetto, mentre con un fallimento in campionato il suo destino in bianconero dopo una sola stagione sarebbe segnato. La dirigenza attuerà una profonda rifondazione in tutti i settori, specialmente a centrocampo: dopo Pjanic, Khedira e Matuidi sono destinati a lasciare Torino come scrive ‘Tuttosport’.

Calciomercato Juventus, parte anche Matuidi

I bianconeri e il Lione si ritroveranno per l’ottavo di finale di ritorno di Champions nel mese di agosto. Ma queste due società sono anche molto legate da intrecci di calciomercato. Ormai da settimane si parla dell’interesse di Paratici per il giovane centrocampista francese Aouar. Un mediano moderno e in grande crescita, la cui valutazione si aggira sui 70 milioni di euro. Il calciomercato Juventus potrebbe regalare uno scambio, inserendo Matuidi nell’affare.

