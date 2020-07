Zaniolo alla Juventus, calciomercato: Paratici alza il pressing, gli aggiornamenti

Calciomercato Juventus, Zaniolo, che è ormai ai ferri corti con la Roma, è un obiettivo sempre più concreto per i bianconeri: le parole di Fonseca hanno di fatto spianato la strada alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris

La Juve alza il pressing per Zaniolo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, l’esterno italiano sarebbe ormai ai ferri corti con la dirigenza capitolina. Le parole di Fonseca, che ha rimproverato in più di una circostanza il comportamento non impeccabile del giocatore, hanno di fatto aperto un solco ormai difficile da colmare. Fabio Paratici guarda l’evolversi della vicenda con molto interesse, pronto ad intervenire qualora si dovesse presentare l’occasione giusta. La valutazione di Zaniolo si attesta sui 50 milioni di euro: la dirigenza bianconera punterebbe a limitare l’esborso attraverso l’inserimento di contropartite gradite ai giallorossi. Una trattativa ufficiale non è ancora cominciata, ma la sensazione è che la Juve possa affondare il colpo da un momento all’altro, avendo trovato un’intesa con l’esterno sulla base di un quinquiennale a 5 milioni di euro più bonus.

