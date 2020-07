Verso Juventus-Lazio, Dybala e Bonucci titolari: Sarri sceglie Douglas Costa dall’inizio?

Mancano pochi giorni al fischio d’inizio di Juventus-Lazio, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato. Ecco i principali dubbi di formazione per l’allenatore bianconero Maurizio Sarri

Non manca molto al fischio d’inizio di Juventus-Lazio. I bianconeri, reduci dal passo falso di Reggio Emilia, hanno bisogno di 3 punti per consolidare il loro primato e tenere lontana l’Inter, distante ora 6 lunghezze. Contro i biancocelesti, dal primo minuto dovrebbero rivedersi Dybala e Bonucci. A centrocampo confermati Rabiot, Bentancur e Matuidi. L’unico dubbio di formazione riguarda la corsia esterna. Dal momento che Bernardeschi è squalificato, si contendono il posto di esterno alto Cuadrado e Douglas Costa, con il primo leggermente favorito. Nel caso in cui Sarri dovesse scegliere il brasiliano, Cuadrado sarebbe dirottato come terzino, e conseguentemente Danilo si accomoderebbe in panchina. In difesa, De Ligt, sebbene sia uscito malconcio dalla sfida di mercoledì, dovrebbe regolarmente ritornare a guidare la retroguardia.

Ti potrebbe interessare anche–> Esonero Sarri, calciomercato Juventus: se perde con la Lazio, Pirlo in pole per sostituirlo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK