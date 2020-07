Juventus, il Lione pensa alla Champions: ecco come ripartirà

La Juventus deve prima affrontare il finale incandescente di serie A prima di tuffarsi a capofitto nella Champions League. I bianconeri devono infatti ancora giocare il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione.

E sarà costretta alla rimonta, visto che all’andata i francesi di Rudi Garcia si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Tousart. Nel frattempo tante cose sono cambiate. Mentre il coronavirus ha portato allo stop anticipato della Ligue1, il campionato italiano è ripartito e questo vuol dire che le due squadre arriveranno in uno stato di forma decisamente diverso.

Da un lato c’è il Lione che di fatto non ha giocato finora e che ha continuato ad impegnarsi negli allenamenti. Dall’altro una Juventus che visti i tanti impegni ravvicinati non è affatto scontato che abbia più benzina nelle gambe.



Juventus-Lione, i francesi giocheranno prima delle amichevoli

Come ha riportato sui social lo stesso club francese, il Lione prima degli impegni ufficiali (il 31 luglio giocherà la finale di Coppa di Lega contro il Psg) affronterà due amichevoli contro due formazioni del massimo campionato belga.

Il 22 luglio Aouar e compagni affronteranno il Gent mentre due giorni dopo sfidernano in campo il Royal Antwerp. Impegni che serviranno alla squadra per riprendere confidenza con il campo e prepararsi al meglio anche per la sfida contro la Juventus,

Nos deux prochains matchs de préparation sont annoncés ⤵ 📆 Mercredi 22/07 à 19h45 : @KAAGent / OL 📆 Vendredi 24/07 à 16h00 : @official_rafc / OL 📺📱 En direct sur @OLTV_officiel et OLPLAY ! pic.twitter.com/xovYidBnxX — Olympique Lyonnais (@OL) July 17, 2020

