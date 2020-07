Paulo Dybala non vuole fermarsi, vuole trascinare la Juventus alla conquista del nono scudetto consecutivo. E per questo motivo anche nel giorno di riposo che Maurizio Sarri ha concesso alla sua squadra, che sarà impegnata lunedì sera contro la Lazio nel match che può valere una grande fetta di scudetto, si è allenato duramente.

Toccherà a lui, insieme a Cristiano Ronaldo e probabilmente a Douglas Costa, cercare di mandare al tappeto la squadra biancoceleste. Che nel frattempo non è più la rivale più pericolosa, visto che l’Inter si è portata a – 6 dell’undici bianconero.



LEGGI ANCHE –>Kroos alla Juventus, il tweet che fa sobbalzare i tifosi bianconeri

Juventus, per Szczesny tre parate importanti

Come ha riportato Tuttosport, nel giorno di riposo concesso dall’allenatore l’attaccante Paulo Dybala non si è fermato e si è allenato regolarmente in palestra. Un modo non solo per trovare lo smalto dei giorni migliori, ma anche per rimanere concentrato in vista della prossima decisiva partita che attende la sua squadra.

Lo si è appreso attraverso una fotografia che lo stesso calciatore ha pubblicato su Instagram. In questa stagione il rendimento del giocatore argentino è cresciuto a dismisura, tanto che la Juventus punta a blindarlo per farlo diventare il simbolo della squadra bianconera del futuro.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, si allontana una stella della Roma

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK