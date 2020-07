Ronaldo via dalla Juventus, calciomercato: l’addio di Cr7 è sempre più probabile

Il futuro di Cristiano Ronaldo appare sempre più lontano dalla Juventus, calciomercato: il fenomeno portoghese potrebbe accettare la corte del Manchester United o del Newcastle a fine stagione, secondo quanto riportato da calciomercato.it

CALCIOMERCATO JUVENTUS ADDIO RONALDO / Ronaldo e la Juventus non sono mai stati tanto distanti. Il fenomeno lusitano sarebbe tutt’altro che soddisfatto dell’andamento della stagione della propri squadra, e starebbe meditando un clamoroso addio dopo la fine della Champions League. Cr7, infatti, appare isolato dalla squadra, un “predicatore nel deserto del niente della manovra bianconera“, e sarebbe tutt’altro che felice di rimanere a Torino vivendo un’altra stagione al di fuori delle posizioni di vertice in ambito europeo. Gli estimatori del cinque volte pallone d’oro, che sotto la Mole percepisce qualcosa come 30 milioni di euro annui, di certo non mancano. Il Manchester United farebbe carte false pur di rivedere il figliol prodigo ritornare a calcare il prato dell’Old Trafford. Nelle ultime ore, però, è emerso con prepotenza l’interesse del Newcastle, con la cui ricca dirigenza Cr7 avrebbe già trovato un accordo. Insomma, il futuro di Ronaldo appare quanto mai incerto, e molto presumibilmente tutte le parti in causa si siederanno attorno a un tavolo per decidere il da farsi a fine stagione. A rivelarlo è calciomercato.it

