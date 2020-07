Le recenti brutte prestazioni della squadra di Sarri, hanno posto inevitabilmente l’ex tecnico del Napoli sul banco degli imputati. Giancarlo Padovan su calciomercato.com paventa una clamorosa possibilità: il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Juventus-Lazio sarà una partita decisiva non soltanto in funzione del discorso scudetto, ma anche per decidere il futuro di Maurizio Sarri. Qualora Cristiano Ronaldo e compagni non dovessero centrare il bottino pieno neanche con la formazione biancoceleste, rimettendo i giochi scudetto clamorosamente in discussione, ecco che il destino dell’ex tecnico del Napoli sarebbe irrimediabilmente segnato.

Ad affermarlo è anche Giancarlo Padovan, nel suo editoriale su calciomercato.com. Ecco le sue parole: “Qualora la Juve non dovesse vincere lo scudetto, a salire sul banco degli imputati saranno anche i dirigenti che hanno comprato i vari Ramsey e Rabiot, due calciatori penalizzati in maniera importanti dagli infortuni e dall’inattività. Tuttavia, non penso che Agnelli si affiderà ad una rivoluzione totale: sarebbe come retrocedere a più di dieci anni fa. Credo che, però, covi dentro di sé una vendetta da servire ai vari Paratici e Nedved: il ritorno di Massimiliano Allegri. Strategicamente una mossa sbagliata, come tutti i ritorni, ma un modo indiretto per ridimensionare una dirigenza che si è macchiata di gravi errori quest’anno.”

Ti potrebbe interessare anche–> Calciomercato Juventus, blitz per Milik: pronti 30 milioni, i dettagli

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK