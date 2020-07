Juve, questo Dybala è intoccabile: la Joya non può essere sostituito

Paulo Dybala si è preso la Juve a suon di prestazioni importanti: l’argentino è diventato un punto di riferimento importantissimo all’interno dello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Uno dei pochi che si potrebbe definire “insostituibile”.

Da panchinaro, da tuttocampista, da bistrattato, Paulo Dybala è diventato una pietra miliare di questa Juventus. Classe, eleganza, dribbling, giocate sontuose, ma soprattutto goal…sono questi gli ingredienti che hanno permesso alla Joya di scalare le gerarchie di Maurizio Sarri, il quale gli ha affidato le chiavi dell’attacco bianconero. La sua assenza contro il Sassuolo si è fatta sentire: sebbene Higuain non abbia demeritato firmando la rete del momentaneo 0-2, Dybala appare al momento in un vero e proprio stato di grazia: un Re Mida, che tramuta in oro qualsiasi pallone gli capiti.

Contro la Lazio toccherà nuovamente a lui, e non potrebbe essere altrimenti. Serviranno le sue giocate per scalfire la difesa biancoceleste, e regalare ai suoi 3 punti fondamentali in chiave scudetto. L’ombra dell’Inter si allunga minacciosa: servirà una Joya a pieno regime per debellarla completamente.

