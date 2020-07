Sarri schiererà una squadra decisamente offensiva contro la Lazio domani sera alle 21.45. La Juventus infatti tornerà molto probabilmente con il tridente

Maurizio Sarri farà inevitabilmente delle scelte importanti per il match contro la Lazio, forse il match più importante della stagione, da questa partita molto probabilmente si giocherà tanto del futuro della stagione 2019-2020 e del conseguente titolo di Campioni d’Italia. L’impegno non è dei più agevoli ed arriva in un periodo non tra i migliori della squadra allenata di Maurizio Sarri. Infatti dopo i pareggi con Sassuolo e Atalanta i bianconeri non possono e non devono più sbagliare. Concentrazione massima per un unico obiettivo quello di vincere. A dimostrare questa volontà sembra indicativa la formazione di Sarri che ritorna ad essere più offensiva che mai, infatti per i bianconeri torna titolare Douglas Costa al fianco dei soliti pilastri dell’attacco: Dybala e Cristiano Ronaldo.

Juventus-Lazio, probabili formazioni: torna il tridente di Sarri

Oltre alla riconferma del posto da titolare di Douglas Costa, tornano in difesa Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Per il centrocampo l’allenatore toscano sembra invece voler riconfermare il trio che negli ultimi tempi sembra aver dato più certezza e qualità, infatti oltre ai titolarissimi Pjanic e Bentancur torna anche Rabiot. Una squadra che può e deve fare il risultato e ha la possibilità di schierare tutta la formazione titolare. Consolidando il vantaggio sulle avversarie.

