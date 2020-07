Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha paragonato Fabio Paratici, il direttore sportivo della Juventus a Luciano Moggi: è polemica

Ivan Zazzaroni, il direttore de “Il corriere Dello Sport” ha paragonato l’attuale direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici all’ex Luciano Moggi, vecchia realtà bianconera che come sappiamo è stato coinvolto nello scandalo Calciopoli. Un paragone che sta facendo seriamente discutere sul web, per molti infatti un paragone improprio. il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna del giornale paragona l’uomo mercato Juventus di oggi all’ex direttore Luciano Moggi, che è stato per anni al vertice dei bianconeri per poi finire coinvolto nello scandalo Calciopoli nel 2006.

Juventus, il paragone di Zazzaroni fa discutere: “Paratici come Moggi”

Zazzaroni ha avanzato questo paragone proprio per un fatto recente di campo, soprattutto legato all’affare Duvan Zapata uno dei profili mercato che in questo momento è finito in ottica bianconera per la prossima stagione di mercato. Zazzaroni prende in considerazione la strategia di approccio del direttore sportivo Paratici che ha avanzato l’interesse all’Atalanta nel momento in cui la squadra allenata da Gasperini è diventata, a tutti gli effetti, una delle principali antagoniste per il titolo di Campioni d’Italia. Secondo Zazzaroni quella della Juventus e di Paratici è una mossa di disturbo, che gli ha ricordato, non a caso, le strategie che utilizzava proprio l’ex direttore sportivo Luciano Moggi anni fa.

