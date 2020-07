Bonucci, i tifosi contro il difensore della Juventus. Vogliono la cessione

Dopo il lockdown Lorenzo Bonucci non sembra più essere quello della prima parte di stagione. I tifosi della Juventus ne chiedono la cessione. Piace Al City.

La stagione di Lorenzo Bonucci ha avuto una prima parte al di sopra del livello medio, anzi ottima secondo alcuni. Dopo il lockdown, però, si è tramutata in un vero e proprio incubo. Errori a ripetizione che sono costati sconfitte e due rigore provocati. Quello di Milano ha permesso ad Ibrahimovic di dare il la alla grande rimonta dei rossoneri. Quello di ieri con la Lazio ha permesso a Immobile di agganciare Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica marcatori. Cosa che CR7 non ha gradito molto. I tifosi sui social adesso ne chiedono la cessione.

Bonucci piace al Manchester City

Che il Manchester City sia un estimatore di Bonucci non ci piove. C’è da vedere tuttavia quanto sia disposto nel caso ad investire sul 33enne capitano in pectore di bianconeri e della Nazionale italiana. Fosse per larga parte della tifoseria, l’affare si concluderebbe in un amen. Ma Guardiola probabilmente non è molto convito della cosa e tentenna. Paratici, ad ogni modo, non sembra intenzionato a lasciare Sarri senza il regista arretrato che ha scritto la storia della Juventus.

