Esonero Conte, calciomercato Juventus: Zhang furioso, futuro deciso

Calciomercato, il futuro di Antonio Conte sembra essere appeso a un filo: Zhang è furioso per vari atteggiamenti assunti dal proprio allenatore in alcune sue conferenze stampa. Ecco la clamorosa indiscrezione

L‘Inter ed Antonio Conte sono sempre più distanti. Gli 8 punti di distanza dalla Juventus pesano come una spada di Damocle sull’ex tecnico bianconero, che nel post partita di Roma-Inter si è lasciato andare ad uno sfogo in cui ha palesato concretamente tutta la sua frustrazione. Secondo quanto dichiarato da Fabio Ravezzani nella trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, le strade dell’Inter e di Conte potrebbero presto dividersi:

“La Juve non può e non deve essere considerata la ragione di tutti i mali del mondo. Pensare che i bianconeri abbiano fatto un calendario per penalizzare l’Inter, mi sembra una cosa un tantino assurda. Al massimo lo si poteva fare contro la Lazio, che fino a poco tempo fa era l’avversario più accreditato. Ieri in trasmissione abbiamo analizzato i risultati che l’Inter ha ottenuto con squadre che hanno avuto un giorno in più di riposo: in tre partite ha fatto 2 vittorie e un pareggio.”

Calciomercato, Conte esonerato? L’ira di Zhang sull’ex tecnico della Juve

Ravezzani ha poi aggiunto: “Ovviamente questi sfoghi di Conte dalla Cina sono stati presi in considerazione. Zhang pare che abbia deciso di chiudere il rapporto. La società sta registrando tutte le dichiarazioni che alluderebbero ad un comportamento scorretto di un dipendente nei confronti della società. Luca Momblano è sicuro del fatto che Zhang starebbe facendo di tutto pur di chiudere in fretta il rapporto, aprendo di fatti un contenzioso legale.”

Parole importanti, che di fatto spianerebbero la strada ad un esonero di Conte, per il quale negli ultimi giorni si è parlato addirittura di una possibilità di un clamoroso ritorno alla Juventus. Vi terremo aggiornati sull’evolversi della vicenda.

