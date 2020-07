Juventus, ipotesi Buffon terzo portiere agli Europei

La Juventus si coccola Gigi Buffon, portiere il cui rendimento è stato senz’altro molto positivo in questa stagione. Tant’è che l’estremo difensore non ha alcuna voglia di appendere i guanti al chiodo.

L’estremo difensore intende andare avanti anche nella prossima stagione agonistica e non si esclude che possa far parte della spedizione azzurra che giocherà gli Europei, che erano in programma quest’estate ma sono stati rinviati al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus. Lui del resto è il giocatore che ha vestito più volte la maglia dell’Italia agli Europei, ben 17 volte, anche se non gioca in azzurro dal marzo 2018.

LEGGI ANCHE –>>Ronaldo via dalla Juventus, l’addio del portoghese è sempre più probabile

Juventus, Buffon terzo portiere dell’Italia agli Europei?

Come riporta infatti Tuttosport, la quota che riguarda la convocazione del portiere della Juve, che paga appena 6 volte la posta, potrebbe essere un indizio riguardo la possibile chiamata di Buffon per i prossimi Europei. Chiaramente non con un ruolo da grande protagonista, ma da terzo portiere di grande esperienza, un uomo spogliatoio che potrebbe essere importante per il ct Roberto Mancini.

Il portiere della Juventus del resto, superati ormai da tempo i quarant’anni, ha accettato con grande serenità il ruolo di vice-Szczesny, ma si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa. E anche in nazionale ovviamente non farebbe certo brutta figura se avesse l’opportunità di scendere in campo.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, Zaniolo può andarsene dalla Roma

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK