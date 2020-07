Juventus-Lazio 2-1, Ronaldo: “Non penso ai record, ma mi interessa vincere con la squadra”

Le parole di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky poco dopo il fischio finale della gara tra Juventus e Lazio.

Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, gongola ai microfoni di Sky dopo che la Juve ha battuto per 2-1 la Lazio nel posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A, portandosi a più otto sull’Inter seconda:

“Non era facile, perchè affrontavamo una squadra molto pericolosa, che si giocava le possibilità di lottare per lo scudetto. Stavamo meglio, e abbiamo giocato piuttosto bene. Siamo concentrati sulle prossime gare: occorrono due vittorie per chiudere in fretta i giochi e speriamo di coglierle il prima possibile: non sono interessato ai record. Ciò che conta è vincere con la squadra.“

