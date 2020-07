Juventus, lo scudetto può arrivare già a Udine: ecco come

La Juventus ha fatto un grande passo in avanti verso la conquista dello scudetto vincendo lo scontro diretto contro la Lazio grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese ancora una volta è stato il trascinatore della squadra di Sarri in quella che può essere considerata come la partita bivio della serie A. Vincere contro una diretta rivale in un turno nel quale le rivali Inter e Atalanta hanno pareggiato vuol dire aver messo una seria ipoteca sul titolo.

E sarebbe il nono consecutivo per la Juventus, il primo dell’era Sarri. Il tecnico spera di riuscire a conquistare questo successo dopo il flop nelle finali di Supercoppa Italiana e Coppa Italia. L’obiettivo dei bianconeri sarà senz’altro quello di chiudere i giochi il prima possibile. In questo modo Dybala e compagni potranno poi concentrarsi meglio sulla Champions League e sulla sfida con il Lione in programma ad agosto.

Juventus, può arrivare lo scudetto già ad Udine

E’ il momento di stringere i denti dunque per la Juventus, che è in vantaggio negli scontri diretti contro Atalanta e Inter. E per questo motivo potrebbero già conquistare il titolo ad Udine, nel prossimo turno. Questo può avvenire in due casi, come riporta Sportmediaset: se la Juventus vincerà sul campo dei friulani e l’Inter non riuscirà a battere la Fiorentina. Oppure se la Juve pareggerà contro l’Udinese, l’Atalanta non stenderà il Bologna e l’Inter andrà ko con la Fiorentina.

Ipotesi possibili, vero, ma ad ogni modo per lo scudetto sembra essere solo questione di tempo.

