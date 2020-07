Calciomercato Juventus, il retroscena dalla Spagna su Zapata

Il calciomercato Juventus vedrà sicuramente l’arrivo di una nuova prima punta in bianconero. Piace Zapata, ma non solo al club torinese.

Ci sono diversi giocatori che piacciono alla formazione torinese e che potrebbero far bene al fianco di Ronaldo e Dybala. Nel mirino ci sono soprattutto Milik del Napoli, Jimenez del Wolverhampton e Zapata dell’Atalanta. E proprio su quest’ultimo è arrivato dalla Spagna un retroscena di mercato.

Il colombiano in questa stagione è stato uno dei migliori della sua squadra, ha giocato tanto e ha anche segnato tanto. Logico che piaccia a tanti club in giro l’Europa.

Calciomercato Juventus, Zapata vale 70 milioni

Calciomercato.it riporta le voci che arrivano dalla Spagna e che vorrebbero l’Atletico Madrid sulle tracce di Duvan Zapata. I colchoneros avrebbero messo sul piatto una cifra di 50 milioni di euro per arrivare al centravanti dell’Atalanta, ma il club orobico avrebbe gentilmente rispedito al mittente l’offerta.

Il valore del centravanti colombiano è stato infatti fissato a 70 milioni di euro, una somma decisamente alta per chi vorrà prenderlo. E anche per la Juventus, che infatti per cercare di raggiungere questa somma potrebbe inserire, qualora affonderà il colpo per il giocatore, qualche contropartita tecnica. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile inserimento di Perin, portiere che sarebbe gradito ai nerazzurri di Gasperini.

