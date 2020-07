Conte strizza l’occhio: «L’Inter copi il modello della Juventus»

Conte senza peli sulla lingua: «La Juventus? Loro sono i migliori. E se vuoi crescere devi cercare di guardare ai migliori. Vincono da 9 anni lo scudetto».

«La Juventus? Loro sono i migliori. E se vuoi crescere devi cercare di guardare ai migliori». Antonio Conte indica la via all’Inter, ora che il discorso scudetto è chiuso e la qualificazione Champions nerazzurra è in tasca. «La Juventus sta dominando in Italia, è il nono scudetto consecutivo che vince. E’ davanti agli altri in maniera importante – si legge su Gazzetta dello Sport -. L’Inter deve cercare di migliorare. L’ambizione del club è raggiungere ogni anno la Champions e diventare sempre più competitivi per provare a vincere lo scudetto». Sono parole che non sono piaciute ai sostenitori nerazzurri che vedono la Vecchia Signora come fumo negli occhi.

Conte e il mondo Juve che conosce bene

Antonio Conte, del resto, conosce molto bene il mondo della Juventus. Ne è stato capitano con tanto di Champions vinta e allenatore del ritorno al successo. Insomma, vorrebbe tanto che anche alla Pinetina si respirasse quell’aria che a Vinovo ha inalato per quasi tre lustri. Quando può, tuttavia, non risparmia frecciatine come quella del calendario. Però, probabilmente, il bersaglio erano i suoi dirigenti e non chi è a Torino…

