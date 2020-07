Jorginho alla Juventus, in arrivo novità per il regista del Chelsea

Jorginho è l’obiettivo principale della Juventus per regalare a Maurizio Sarri il regista che tanto auspica di vedere in bianconero. In arrivo novità.

E’ comprensibile che Maurizio Sarri, dopo la riconferma pubblica di Paratici, si aspetti dei rinforzi mirati, a sua immagine e somiglianza, in vista della prossima stagione. Un’aspettativa che mette nel conto anche il feeling mancato con alcuni dei suoi attuali allievi. Il primo della lista è chiaramente il regista del Chelsea Jorginho «L’arrivo di Arthur va semmai a coprire la possibile uscita di Khedira – si legge su Gazzetta dello Sport -. E’ vero che in questi mesi l’eclettico Bentancur ha ricoperto in modo eccellente il ruolo del regista, ma nella testa di Sarri in quella zona del campo è indispensabile avere un metronomo. Qualcuno capace di dare i ritmi giusti alla squadra nella gestione della manovra».

Jorginho, il Chelsea è un osso molto duro

Jorginho con la gestione di Lampard non è più il punto di riferimento del centrocampo dei Blues. Ma ciò basterà per strapparlo ai londinesi? Due estati fa fu acquistato dal Napoli per oltre 40 milioni di euro e Marina Granovskaia non è certo abituata a vendere al ribasso. «Insomma, quest’obiettivo appare (per ora) lontano – evidenzia la rosea -. Fabio Paratici, si sa, deve far tornare i conti per progettare nuovi arrivi. E quello del brasiliano è un desiderio costoso. Allo stesso modo appare caro il prezzo di Emerson Palmieri: anche lui è del Chelsea e anche lui è un pupillo dello stratega bianconero».

