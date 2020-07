Sconcerti critica di nuovo la Juventus, secondo il giornalista la squadra di Maurizio Sarri è molto confusa e mai formidabile

Secondo il giornalista Mario Sconcerti la Juventus è una squadra che privilegia l’individualismo e risulta confusa e mai formidabile. La critica alla squadra bianconera è dovuta principalmente ad una stagione non di certo formidabile anche a causa, secondo il giornalista, di alcuni calciatori che non hanno rispettato le aspettative. Ecco cosa ha detto Sconcerti a tal proposito:

“Come la Juventus si comporterà in Champions League sarà fondamentale per avere un giudizio completo, però una cosa si può dire, questa non è una Juventus formidabile”.

Juventus, Sconcerti attacca: “Squadra confusa e mai formidabile”

Secondo il giornalista il demerito è anche di alcuni giocatori su cui si avevano grandi aspettative ma che hanno deluso. Ecco cosa ha detto: “Nelle scorse stagioni, cioè negli ultimi nove anni non si era mai vista una Juventus così confusa. Il demerito è anche di certi acquisti, come ad esempio Rabiot: il francese è entrato tardi e non ha rispettato le aspettative. Ramsey praticamente non l’hai mai fatto, Pjanic ha capito presto che con lui volevano fare una plusvalenza, poi c’è stata anche la questione Dybala”. E poi conclude: “Questo scudetto sarà solamente dei solisti e di Cristiano Ronaldo che ha segnato praticamente la metà delle reti, esattamente il 42%. Fatto straordinario, così come che i bianconeri prendano più di un gol a partita, e se ne subisci 40-41 vuol dire che la squadra è sbagliata e non gestita bene”.

