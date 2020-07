La Juventus sempre a caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione ha sempre come priorità Milik, Gattuso acconsentirebbe alla contropartita

Milik è il grande obiettivo in attacco della Juventus. E l’attaccante polacco d’altro canto vorrebbe raggiungere i bianconeri e l’ex allenatore Maurizio Sarri. Per il bomber polacco il Napoli però spara grosso e, dunque, i bianconeri così da poter “addolcire” la trattativa stavano pensando di inserire nell’affare una contropartita tecnica. Il giovane Luca Pellegrini potrebbe essere la pedina di scambio per arrivare a Milik. Naturalmente la Vecchia Signora oltre al cartellino di Pellegrini dovrà aggiungere un ulteriore compenso. Un’idea che stuzzica l’allenatore Gennaro Gattuso che acconsentirebbe all’opzione della contropartita tecnica.

Milik alla Juventus? Calciomercato: Gattuso acconsente allo scambio

Milik è quindi il grande obiettivo in attacco dei bianconeri. La Juventus non ha dubbi. Lui è il profilo ideale per il dopo Higuain. Destinato a vestire la maglia bianconera. Un obiettivo voluto principalmente dall’allenatore toscano Maurizio Sarri, che farebbe di Milik l’attaccante ideale: dinamico ma anche pronto per incornare qualora arrivassero cross sulle fasce. Un ariete moderno, visto che Milik oltre che decisivo è anche tecnico. Un profilo che per altro potrebbe adattarsi molto bene con i suoi partner offensivi, da Cristiano Ronaldo fino a Dybala o anche allo stesso Douglas Costa. l’obiettivo è sempre lo stesso, un ossessione legittima perché il profilo di Arkadiusz Milik è quello giusto, ora ci saranno da limare solo gli ultimi dettagli per rendere ufficiale il passaggio dell’attaccante polacco in bianconero nella prossima stagione. Precedentemente i bianconeri avevano messo sul piatto della trattativa il cartellino di Federico Bernardeschi, ma adesso sarebbe in polpe proprio l’esterno bianconero ora in prestito al Cagliari.

