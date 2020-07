Calciomercato Juventus, il piano B se non arriva Jorginho

Il calciomercato Juventus vedrà senz’altro l’arrivo di un centrocampista dai piedi buoni, che possa essere il regista della squadra dopo la partenza di Pjanic.

Non c’è dubbio sul fatto che anche il parco centrocampisti vada rinnovato, vista la sicura partenza del bosniaco e quella probabile di altri elementi, come Khedira ad esempio.

Calciomercato Juventus, un nuovo regista in arrivo

E’ vero che Bentancur ha dimostrato di saper svolgere nel migliore dei modi il ruolo di “volante” della squadra, ma la Juventus nelle prossime settimane andrà alla ricerca di un regista puro, visto che Pjanic è destinato ad accasarsi al Barcellona in cambio di Arthur.

Come riporta Calciomercato.it Thiago Alcantara è ancora una pista percorribile per i bianconeri. Il mediano del Bayern Monaco vuole infatti cambiare aria. “Il nostro ds Salihamidzic ha avuto una conversazione con Thiago, il calciatore ha comunicato che gli piacerebbe fare una nuova esperienza. Nessun club ci ha contattato fino ad oggi” ha detto il presidente dei bavaresi Rumenigge.

E che nessun club si sia ancora fatto avanti è una buona notizia per la Juve. Che continua a seguire con particolare attenzione Jorginho, giocatore che piace tantissimo a Sarri e che ha lavorato con il tecnico sia al Napoli che al Chelsea. Ma che come piano B potrebbe proprio sondare il terreno per il mediano brasiliano, che ha un costo di “appena” trenta milioni di euro.



