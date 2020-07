Calciomercato Juventus, la decisione dei bianconeri su Tonali

Il calciomercato Juventus continua ad essere un argomento primario anche in questa fase cruciale del campionato. Lo scudetto è vicino ma si pensa anche al futuro.

La formazione bianconera senza ombra di dubbio dovrà rinnovare il suo parco centrocampisti. Dopo aver già preso Arthur in cambio di Pjanic, adesso la priorità è quella di ingaggiare un nuovo regista. Che però a quanto pare non sarà Sandro Tonali, uno dei mediani italiani più in vista in questo 2020.

LEGGI ANCHE –>>Bernardeschi, cambio di agente per lasciare la Juventus

Calciomercato Juventus, Tonali non è più un obiettivo

Come riporta Sportmediaset, il centrocampista del Brescia Sandro Tonali non è più un obiettivo della Juventus. Il club bianconero infatti sembra essersi defilato sul calciatore e sta valutando altri profili. Come ad esempio quelli di Jorginho e Thiago Alcantara, giocatori che hanno senz’altro maggiore esperienza a livello internazionale del mediano bresciano.

Dunque in lizza per il gioiellino delle rondinelle rimangono le due milanesi. L’Inter pare essere in grande vantaggio, ha effettuato una offerta di 32 milioni più bonus per arrivare al calciatore. Ma anche il Milan è pronto a rilanciare per il regista, consapevole che prendere un giocatore del genere vorrebbe dire iniziare a pianificare anche il futuro.



LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Juventus, le contropartite per Chiesa

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK