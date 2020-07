Udinese Juventus 2 1, Sarri: “Abbiamo perso per la troppa voglia di vincere”

Le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky dopo l’inaspettata sconfitta in quel di Udine: un 2-1 che rinvia i giochi per lo scudetto

Ai microfoni di Sky, Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta della sua Juve patita per mano dell’Udinese. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“In questa fase della stagione, la cosa più importante è restare ordinati, e noi abbiamo smarrito l’ordine per larghi tratti della gara, incanalandola sui binari a loro più congeniali. All’ultimo abbiamo preso il goal perchè avevamo troppa voglia di vincere, e quindi ci siamo esposti al contropiede. Le tante assenze non possono essere un alibi: conto di recuperare Higuain al più presto; non posso far altro che lavorare con il materiale umano a mia disposizione.

Su Pjanic: “Queste partite non mi sembravano adatte a lui. Ha dei piccoli problemi fisici, ma nulla di che. La mia è stata una scelta tattica.”

