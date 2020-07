È stata diramata la lista dei 22 che saranno convocati per la partita di questa sera a Udine, match di Serie A fra Udinese e Juventus. Higuain è ancora out

Fra i convocati di mister Maurizio Sarri per la partita di questa sera contro L’udinese alle 19.30, l’allenatore toscano non ha escluso le sorprese. Infatti fra i 22 continuano ad esserci tanti giovani under 23 come Muratore e Olivieri, il primo da poco ceduto ufficialmente all’Atalanta per 7 milioni di euro, un maxi plusvalenza che garantirà importanti entrate alla Vecchia Signora nella prossima stagione. Purtroppo la Juventus dovrà però privarsi di Gonzalo Higuain. Il Pipita che sembrava aver ripreso un buono stato di forma, dovrà stare fermo per il solito problema alla schiena. Oltre al Pipita non sono convocati nemmeno il capitano Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Ecco la lista dei 22 convocati da Maurizio Sarri:

Udinese-Juventus i convocati della partita di Serie A: out Higuain

In porta: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

In difesa: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Coccolo

A centrocampo: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore,

In attacco: Ronaldo, Dybala, D.Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vaioni, Zanimacchia.

Una rosa con molti giovani under 23 che però dovrà privarsi dei due difensori centrali titolari e del Pipita Higuain, sempre fermo per colpa dell’infortunio subito nell’allenamento pre gara contro la Lazio. La Juventus questa sera si gioca una partita fondamentale dello scudetto che potrebbe già qualificare i bianconeri Campioni della stagione 2019-2020. Oggi la Juventus si gioca molto.

