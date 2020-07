Udinese Juventus, Cuadrado: “Abbiamo voglia di chiudere i conti per lo scudetto”

Le parole di Cuadrado a Sky poco prima di Udinese-Juventus: ecco le parole del colombiano

A pochi istanti dal fischio d’inizio di Udinese-Juventus, Juan Cuadrado ha detto la sua in merito alla sfida che potrebbe regalare alla squadra bianconera il nono scudetto consecutivo. Ecco le sue parole:

“C’è tanta voglia di chiudere il discorso scudetto, siamo molto concentrati per quest’obiettivo. Non sarà facile, anche perchè ci sono molte assenze: ma credo che chi ha giocato poco in questa stagione abbia tanta voglia di dimostrare tutto il suo valore in questo match così importante.“

