Udinese Juventus, Fofana: “Situazione complicata, dobbiamo dare tutto”

Le parole di Fofana a Sky poco prima dell’inizio di Udinese-Juventus

Poco prima dell’inizio di Udinese-Juventus, Fofana ha rilasciato una breve intervista a Sky. Ecco quanto dichiarato dal centrocampista:

“Dobbiamo stare attenti, non viviamo una situazione facile. Dietro stanno andando forte e abbiamo bisogno di punti importanti per restare tranquilli. Dovremo dare tutto quello che abbiamo in queste ultime partite per non compromettere la nostra posizione.”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK