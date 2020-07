Udinese-Juventus, problemino fisico per Kevin Lasagna durante il riscaldamento: al suo posto gioca Nestorovski

Importanti aggiornamenti arrivano dal Friuli. Secondo quanto riferito dai colleghi di SkySport, Kevin Lasagna ha accusato un problemino fisico durante il riscaldamento. Ragion per cui non sarà titolare in occasione della sfida tra Udinese e Juventus. Al suo posto giocherà Nestorovski. Le condizioni di Lasagna verranno valutate più accuratamente nel corso delle prossime ore con gli esami strumentali del caso.

