Nel prossimo calciomercato Juventus sicuramente arriverà un nuovo centravanti, destinato a prendere il posto di Higuain nella rosa bianconera.

E sono tanti i nomi che stanno circolando in questi giorni. Quello del polacco Milik del Napoli, Jimenez del Wolverhampton, Zapata dell’Atalanta e ora si parla anche di Cavani.

Calciomercato Juventus, Cavani occasione d’oro

Attenzione però perché la formazione bianconera potrebbe cogliere al volo una grande occasione che il calciomercato estivo gli offre. Vale a dire Edison Cavani, come riporta Calciomercato.it. L’attaccante uruguaiano è svincolato dal Psg e rappresenta davvero una alternativa importante per l’attacco, considerato che si può ingaggiare a costo zero.

E’ vero che non è più giovanissimo, ma il centravanti ex Napoli è un giocatore che ha segnato come pochi in Europa, “vede” ancora benissimo la porta e soprattutto conosce molto bene la serie A (ha giocato pure a Palermo) e dunque non avrebbe bisogno di nessun periodo di ambientamento.

Certo le offerte sicuramente non mancheranno. Per lui si era vociferato di un interesse da parte dell’Atletico Madrid, ma in Italia anche la Roma (in caso di cambio proprietà) e l’Inter paiono essere attratte dal bomber sudamericano. Anche il Benfica si era messo sulle sue tracce ma la richiesta di ingaggio, circa 20 milioni di euro, ha spento sul nascere ogni trattativa.



